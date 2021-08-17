بث مباشر | قرعة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمراسم إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، والتي تقام في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

تتأهب القارة السمراء لمراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، التي كان من المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 خلال الفترة من 9 يناير 2022 وحتى 6 فبراير، في 5 مدن مختلفة، هي بافوسام وياوندي ودوالا وليمبي وجاروا.

وستشهد البطولة 52 مباراة بداية من لقاء الافتتاح وحتى المباراة الختامية، على غرار نسخة 2019 التي أقيمت في مصر بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة التي انطلقت لأول مرة في عام 1957.

وتقام القرعة في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وسيشرف على سحبها مدير إدارة المسابقات في كاف “سامسون أدامو”، ويعاونه عدد من الأساطير.

ويأتي أسطورة الجزائر التاريخي “رابح ماجر” على رأس قائمة الأساطير التي ستشارك في سحب القرعة، بالإضافة إلى أسطورة البلد المستضيف صامويل إيتو، وأسطورة غانا أسامواه جيان، ونجم كوت ديفوار السابق ديدييه زوكورا، ونجم نيجيريا السابق جاي أوكوشا.

يحين موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وتبدأ مراسم السحب في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، على قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 12604 أفقي، بمعدل ترميز 27500.