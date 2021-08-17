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الامارات | لاعب برازيلي "ينطح" زميله التركي ويوجه له لكمتين.. (فيديو)

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متابعة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اليوم الثلاثاء أن البرازيلي ماركاو مدافع فريق جالطه سراي التركي لكرة القدم قد يواجه عقوبة الإيقاف لفترة طويلة بعدما اعتدى على زميله كريم أكتوركوغلو خلال مباراة الفريق أمام جيرسونسبور أمس الاثنين في الدوري التركي.

وقام قلب الدفاع البرازيلي ماركاو بالتعدي على زميله أكتوركوغلو في الشوط الثاني من المباراة، عندما كان جالطه سراي متقدما 2 / صفر، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وقام ماركاو بنطح زميله التركي الدولي أكتوركوغلو /22 عاما/ ثم وجه له لكمتين، وقد حصل ماركاو على البطاقة الحمراء بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وربما يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف عشر مباريات.

وقال فاتح تريم، المدير الفني لجالطه سراي، عقب المباراة :"سيقوم النادي بما يلزم، بطريقته... ماركاو سيعتذر لكريم وللفريق بأكمله على هذا السلوك."

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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