موعد مباراتي الأهلى والجيش والزمالك ودجلة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، على استاد "السويس الجديد"، فيما يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام وادي دجلة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراتان في توقيت واحد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يتبق فقط سوى 4 جولات على انتهاء الدوري المصري الممتاز، يُحدد على إثرها بطل المسابقة لنسخة عام 2020/2021.

ويحتل الزمالك المركز الأول بـ 70 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثانيًا بـ68 نقطة.

وسيدخل الأهلي هذه المباراة، بدافع تصدر الدوري المصري الممتاز، حال تعثر نادي الزمالك، أمام منافسه المقبل "وادي دجلة" .

ففي حالة تعادل الأبيض أو هزيمته أمام وادي دجلة، وفي المقابل فوز الأهلي على طلائع الجيش، يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المسابقة.

تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

على الجانب الأخر، الزمالك يرغب في الفوز بجميع مبارياته المتبقية من أجل التتويج بمسابقة الدوري الممتاز، بغض النظر عن نتائج مباريات الأهلي.

تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد أبوالفتوح

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة:

تُذاع مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي على قناة ON Time Sports 1 HD.

تُذاع مباراة الزمالك ضد وادي دجلة على قناة ON Time Sports 2 HD.