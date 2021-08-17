بطولة السعودية: الألماني أمين يونس في طريقه إلى الشباب

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برلين: باتت مسألة إنتقال اللّاعب الألماني الجنسية اللّبناني الأصل أمين يونس من ناديه الحالي أينتراخت فرانكفورت إلى الشباب السعودي مسألة وقت ليس إلّا، بحسب تقارير في وسائل الإعلام الألمانية.

وبحسب شبكة "سبورت1"، فإنّ الصفقة ستتمّ خلال الأسبوع الحالي بعد أن تمّ الإتّفاق المبدئي بين الناديين مقابل 4 ملايين يورو، مع بقاء بعض التفاصيل الصغيرة للتوقيع على العقد بين الطرفين.

وكان يونس (28 عامًا) إنتقل إلى فرانكفورت قادمًا من نابولي الايطالي على سبيل الإعارة لمدّة عامين في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 مع إمكانية شراء العقد مقابل مليوني يورو لدى نهاية فترة الإعارة.

وبحسب صحيفة "كيكر"، فإنّ فرانكفورت سيفعل مبدأ الشراء مقابل مليوني يورو على أن يتخلّى للشباب عن يونس مقابل ضعف هذا المبلغ.

وخاض يونس 8 مباريات مع منتخب ألمانيا الأوّل سجّل خلالها هدفين، كما لعب 28 مباراة في صفوف فرانكفورت وسجّل 4 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة.