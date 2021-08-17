المهاجمة الأميركية لويد ستعتزل في نهاية السنة

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لوس أنجليس: أعلنت المهاجمة الأميركيّة المخضرمة كارلي لويد، بطلة العالم والألعاب الأولمبيّة مرّتين، أنّها ستعتزل دوليًّا في نهاية عام 2021، بحسب بيان صادر عن الإتحاد الأميركي لكرة القدم.

قالت أفضل لاعبة في العالم مرّتين أنّها ستعتزل بعد خوض سلسلة مباريات ودّية مع بلادها الخريف المقبل.

وتوقّعت اللّاعبة البالغة 39 عامًا إنهاء موسمها مع فريق غوثام ضمن الدوري الأميركي للسيّدات في كرة القدم.

شاركت أخيرًا في أولمبياد طوكيو حيث أحرزت الميداليّة البرونزيّة مع بلادها.

وكان منتخب بطلات العالم 2015 و2019 يبحث عن الذهب في اليابان، لكن مشوارهنّ توقّف في نصف النهائي أمام المنتخب الكندي الذي أحرز اللّقب لاحقًا.

وتحمل لويد في جعبتها 312 مباراة دوليّة، وتتقدّم عليها فقط كريستين ليلي مع 354 مباراة بين 1987 و2010.

شرحت في البيان "عندما بدأت مشواري مع المنتخب الوطني في 2005، كنت أهدف أن أكون اللّاعبة الأكثر كمالًا وأساعد الفريق على إحراز الألقاب".

تابعت "في كلّ مرة دخلت أرض الملعب، كنت أعتبر أنّها ستكون مباراتي الأخيرة. لم أكن متساهلة أبدًا، خصوصًا أنّي كنت مدركة صعوبة تسلّق القمة والبقاء عليها".

ولعبت لويد تحت إشراف خمسة مدرّبين في المنتخب وحملت ألوان سنة أندية في مسيرتها.

قال مدرّب المنتخب فلاتكو أندونوفسكي في البيان "كارلي لويد أسطورة حقيقيّة".

تابع "مسيرتها فريدة من نوعها، ونجاحها على أرض الملعب سيلهم جميع اللّاعبات الصاعدات".