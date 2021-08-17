الرئيس السيسي يمنح فريال أشرف وسام الرياضة من الطبقة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

منح السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الثلاثاء، اللاعبة فريال اشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة.

وفي سياق متصل، نال اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبد الرحمن علي.

ومنح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في اولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها السيد محمد عبد الرجال، كما منح اللاعبة هداية احمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين علي الميدالية البرونزية في التايكوندو في اولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك السادة المدربين

وكانت بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو قد احتلت المركز الـ54 عالمياً، بعد تحقيق ميدالية ذهبية، وميدالية فضية بجانب 4 ميداليات برونزية.

وحلت مصر في المركز الثاني عربياً، خلف قطر صاحبة 2 ميدالية ذهبية وواحدة برونزية، وتونس ثالثاً بميدالية ذهبية وأخرى فضية، والمغرب رابعاً بميدالية ذهبية، الأردن خامساً بفضية وبرونزية، والبحرين والسعودية معاً بميدالية فضية، وأخيرا الكويت وسوريا بميدالية برونزية.

وعلى صعيد أفريقيا، تواجدت مصر في المركز الرابع، خلف كينيا التي تصدرت الترتيب برصيد 4 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز، ثم أوغندا في المركز الثاني بـ2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، وجنوب أفريقيا ثالثاً بميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية.