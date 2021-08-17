كيشو يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف المصارع محمد إبراهيم "كيشو" لاعب المنتخب الوطني، سبب غيابه عن تكريم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لأبطال أولمبياد طوكيو بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء.

وحصل كيشو على الميدالية البرونزية بعدما هزم بطل العالم الروسي المصارع آرتيم سيركوف لوزن 67 كيلو جرامًا.

وكتب كيشو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللهم لا اعتراض الحمدالله علي كل حال".

وأضاف: "إصابتي بفيروس كورونا للمرة الثانية دعواتكم لي بالشفاء العاجل وربنا يحفظكم جميعاً".

وتابع: "لهذا السبب لم أحضر تكريم رئيس جمهورية مصر العربية، تكريم وزير الدفاع وتكريم رئيس الأكاديمية العربية".

ويُعد المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو" واحدًا من أفضل المصارعين في العالم بالمصارعة، حيث يتواجد في الترتيب الرابع على العالم في وزن 67 كيلو جرامًا.. من هو كيشو