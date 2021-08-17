أنشيلوتي يصدم رونالدو: لم أفكر في عودته إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، على الشائعات التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رغبته في إعادة كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الملكي.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد مع نهاية موسم 2017/2018 ليبدأ رحلة جديدة في مشواره الكروي، وينضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويستمر عقد رونالدو مع يوفنتوس حتى نهاية شهر يونيو 2022، ولم يوقع البرتغالي على عقد جديد مع بيانكونيري مما أثار التكهنات حول مستقبله.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب أنشيلوتي: "كريستيانو هو أسطورة في ريال مدريد وأكن له كل الحب والاحترام، لكن لم أفكر قط في التوقيع معه".

جدير بالذكر أن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت في تقرير لها أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرض خدمات البرتغالي على مانشستر سيتي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. طالع مزيد من التفاصيل