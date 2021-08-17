كرة سلة.. سلبية مسحة منتخب مصر.. وبدء الاستعدادات لبطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

خاض المنتخب المصري لكرة السلة، تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة الأفرو باسكت المقرر اقامتها في رواندا خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويخوض المنتخب المصري بطولة الأفروباسكت في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

وتلقت بعثة المنتخب الموجودة في رواندا إخطارًا من اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم الثلاثاء بسلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة بالكامل فور وصولها أمس الأحد إلى كيجالي عاصمة رواندا.

وخاض المنتخب تدريبات بدنية في حديقة فندق الإقامة ثم تبعها تدريبات في صالة الجيمانيزيوم، على أن يخوض الفريق مرانه الأول في الصالة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة الفراعنة المتجهة إلى كيجالي لخوض منافسات بطولة الأفرو باسكت 2021 المقرر إقامتها في رواندا والتي جاءت كالتالي:

نادي الزمالك: أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام

نادي الاتحاد: احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد

النادي الأهلي: إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي

نادي سبورتنج: عبد الرحمن خالد - يوسف شحاتة

نادي الجزيرة: وليد عبد الجواد

نادي سموحة: عمر عزب