أحمد عبد القادر يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، أنه حتى الآن لم يتحدث معه من إدارة الأهلي من أجل العودة للقلعة الحمراء بعد نهاية فترة إعارته مع الفريق السكندري.

وقال عبدالقادر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1:" تحدثت مع موسيماني حول رغبتي في الخروج على سبيل الإعارة من أجل المشاركة بشكل أكبر ووضحت له وجهة نظري وتفهم الأمر ووافق على رحيلي إلى سموحة".

وأضاف:" موسيماني لم يفرض علي قرار أنا من تحدثت معه وطلبت الخروج على سبيل الإعارة، افكر ان أكون دائما في الملعب".

وأشار إلى أنه لم يتحدث معه حتى الآن أحد من الأهلي بشكل رسمي من أجل العودة وفي انتظار نهاية الموسم لمعرفة مصيره.

وتابع:" في حالة عودتي إلى الأهلي سأجلس مع الجهاز الفني وارى فرص مشاركتي ولو كانت قلية كما حدث في السابق سأقرر الخروج مجددا".

وأكمل:" حزين لعدم تواجدي في قائمة منتخب مصر الأولمبي في طوكيو وأغلقت هذه الصفحة، ولم يتحدث معي احد من الجهاز الفني".

وأتم تصريحاته:" هدفي هو التواجد مع المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، وأرقامي تقول انني جاهز، وفي النهاية هذه وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري".