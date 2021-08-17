كارلو أنشيلوتي يوضح حقيقة إهتمامه بإعادة كرستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

أوضح المدير الفني الايطالي لريال مدريد “كارلو أنشيلوتي” حقيقة إهتمامه بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي 2021 بتغريدة على حسابه عبر تويتر.

ونفى مدرب ريال مدريد جملة وتفصيلا، نيته الاشتغال مرة أخرى مع كرستيانو رونالدو في القلعة البيضاء، وكتب على تويتر “كرستيانو رونالدو أسطورة في ريال مدريد وله كل حبي واحترامي، لكنني لم فكر أبداً في التعاقد معه. نحن نتطلع إلى الأمام.”

وكان الصحفي المقرب من النجم البرتغالي “إيدو أجيري” قد كشف مساء الاثنين عبر برنامج التشرينغويتو أن كارلو انشيلوتي، مهووس بفكرة التعاقد مع رونالدو من جديد، كما أكد وجود محادثات مستمرة من قبل الإيطالي مع إدارة ريال مدريد منذ أسابيع حول إعادة كريستيانو إلى سانتياجو برنابيو.

وأضاف الصحفي الذي أعلن صفقة انتقال صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس قبل شهر تقريبًا من إتمامها خلال الميركاتو الصيفي2018، أن انشيلوتي أخبر رونالدو والمقربين منه عن اهتمامه بفكرة العودة إلى ريال مدريد، إلا أن بطل العاشرة، لم ينتظر طويلاً، ليفنذ تلك الأخبار.