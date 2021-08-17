الامارات | صفقة تاريخية بين الأهلي المصري والهلال السعودي بطلها الشناوي ولاعب يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تاريخية بين الأهلي المصري والهلال السعودي بطلها الشناوي ولاعب يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي الهلال السعودي على خط المفاوضات التي يجريها النصر للفوز بخدمات حارس النادي الأهلي المصري، الدولي محمد الشناوي.

وذكرت تقارير صحافية في السعودية أن نادي الهلال عرض على مسؤولي الأهلي ابرام صفقة تبادلية وصفت بأنها تاريخية.

وبحسب موقع "سعودي دوت كوم" السعودي، فإن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي ويوفنتوس السابق، في طريقه للانتقال للنادي الأهلي نظير الحصول على خدمات الشناوي.

وأشار الموقع إلى أن نادي الهلال يسعى لبيع لاعبه الايطالي بشكل سريع لتسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا، وقد يستغل ذلك في عقد صفقة تبادلية مع الأهلي، ينتقل بموجبها محمد الشناوي للنادي السعودي، مع دفع مبالغ إضافية نظير إتمام الصفقة

وأضاف الموقع إلى أن ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، طلب التعاقد مع حارس مرمى، وهو الأمر الذي جعل إدارة الهلال تدخل في صراع مع النصر، الذي يرغب في التعاقد مع الشناوي أيضا، ما يجعل "الزعيم" منفتحًا لإجراء صفقة تبادلية تاريخية مع الأهلي بحسب التقرير.

وكانت تقارير صحافية أكدت رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع محمد الشناوي من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع استعداداه لدفع 63 مليون جنيه مصري للحصول على خدمات الحارس.

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