الامارات | سلة الشارقة تدعم صفوفها بالأميركي يانغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الشارقة تدعم صفوفها بالأميركي يانغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، مع المحترف الأميركي إلكساندر يانغ، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة في النادي، في الموسم الجديد، الذي يدشن سبتمبر المقبل.

حضر مراسم توقيع العقد، عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة السلة في النادي، عدنان الخيال، واللاعب الأميركي.

وعلق يانغ على تعاقده مع فريقه الجديد، وفي تصريحات نشرها النادي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لشرف كبير أن ادافع عن ألوان سلة الشارقة، وبذل الجهد في مساعدة الفريق صاحب الإنجازات، في الدفاع عن ألقابه للموسم الماضي، وحصد مزيدٍ من البطولات"، معرباً عن سعادته بالانضمام إلى سلة "الملك".

ويحل يانغ في سلة الشارقة بدلاً عن مواطنه تايلور ويلكسون الذي انتهت علاقته بالفريق بعد أربعة مواسم، حقق فيها مع "الملك" ثنائية الأندية الخليجية الأبطال عامي 2018 و2019، وبطولة الدوري 2019-2020، ولقبي بطولتي كأس رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة للموسم الماضي 2020-2021، على أن تعلن إدارة الألعاب الجماعية في النادي، خلال الأيام القليلة المقبلة عن المحترف الثاني الذي سيجاور يانغ في الموسم الجديد.

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