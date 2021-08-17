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الامارات | سلة البطائح تمثل الإمارات في بطولة الأندية العربية

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلة البطائح تمثل الإمارات في بطولة الأندية العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي البطائح، مشاركة الفريق الأول لكرة السلة، في بطولة الأندية العربية للرجال في نسختها الـ 33، المقرر إقامتها في مدينة الإسكندرية بمصر، خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر المقبل، في مشاركة هي الأولى تاريخياً للبطائح في البطولة.

جاء ذلك في خطابٍ رسمي وجه النادي إلى اتحاد السلة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أكد فيها رئيس مجلس إدارة النادي حمد سالم بن حمودة، مشاركة فريق السلة في البطولة العربية بالإسكندرية.

وتأتي موافقة البطائح في المشاركة، بناء على مخاطبة رسمية من قبل اتحاد السلة للنادي، وجهت في الخامس من الشهر الجاري، لتمثيل السلة الإماراتية في البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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