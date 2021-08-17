الامارات | أزمة مرتقبة بين الأهلي والاتحاد المصري بسبب اللاعبين الدوليين

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مرتقبة بين الأهلي والاتحاد المصري بسبب اللاعبين الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "الزمالك اليوم" عن توقعات، بحدوث أزمة خلال الأيام المقبلة، بين النادي الأهلي، ومسؤول في اتحاد الكرة المصري.

واستند الموقع على خلفية اتجاه اتحاد الكرة، إقامة مباريات كأس مصر دون اللاعبين الدوليين، باستثناء المباراة النهائية.

وقال الموقع، إن: "اتحاد الكرة المصري، يرغب في إنهاء الموسم الحالي بأي طريقة ممكنة"، مشيراً إلى أنه يدرس احتمالية إقامة مسابقة الكأس دون اللاعبين الدوليين، واستثمار إقامة المباريات المتبقية من المسابقة في فترات التوقف الدولي.

وأضاف "الزمالك اليوم" أن: "الأهلي سيرفض هذا التوجه تماماً، ولن يخوض مباريات الكأس دون لاعبيه الدوليين، خصوصاً أن مسؤولي النادي الأهلي شعروا بالندم مؤخراً على خوض عدد من المباريات دون لاعبي المنتخب الأولمبي الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو".

من جانبه أكد الإعلامي أحمد شوبير، أمس، في برنامجه "مع شوبير" المذاع على راديو "أون سبورت أف إم" أن الأهلي لن يلعب كأس مصر دون الدوليين "حتى لو السما انطبقت على الأرض"، بحسب تعبيره.

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