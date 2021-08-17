الرئيس الألماني يؤكد أن فوضى مطار كابول "عار على الغرب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، مشاهد الفوضى وتكدس موجات الأفغان في مطار كابول أمس الإثنين بأنه "عار على الغرب".



وقال الرئيس الألماني إن "مشاهد اليأس في مطار كابول عار على الطبقة السياسية في الغرب"، معتبرا الأمر "مأساة للإنسانية" عاشها الأفغان أثناء محاولتهم بيأس مغادرة البلاد، مضيفا: "نحن مشاركون في المسؤولية عنها".

وشهد مطار كابول أمس تدفق أعداد ضخمة بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم، ودفع اليأس والرغبة في الهروب من أفغانستان، البعض منهم للتشبث بطائرة عسكرية أمريكية، أثناء استعدادها للإقلاع.

واضطرت القوات الأمريكية، أمس، لوقف حركة الملاحة الجوية، بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظ مدرّجات مطار كابول، بآلاف الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلدهم بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان، قبل أن يتم استئنافها اليوم الثلاثاء.

وأثار الانتصار الخاطف لطالبان، وبسطها السيطرة، مساء الأحد، على القصر الرئاسي في كابول، حالة من الذعر شهدها مطار العاصمة، نقطة الخروج الوحيدة من البلاد، حيث تهافتت حشود لمحاولة الفرار من النظام الجديد الذي تعهدت الحركة بإقامته بعد حرب استمرت عشرين عاماً.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فوضى عارمة في المطار حيث يحتشد الآلاف على المدرج نفسه فيما تتمسك مجموعات من الشباب بسلالم الصعود إلى الطائرات.