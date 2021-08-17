أحمد عبد القادر: جاهز لتمثيل الفراعنة وأتمنى تتويج الأهلى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عبد القادر لاعب الأهلى المعار إلى سموحة أن المستوى الذى قدمه مع الفريق السكندرى في الموسم الجارى، يؤهله لتمثيل منتخب مصر في الفترة المقبلة، وقال عبد القادر في تصريحات البرنامج "بى أون تايم": أحمد سامى منحنى الفرصة للتألق وأتمنى أن نكمل بنفس المستوى ونقدم شيء جيد للنادى، كلاعب كنت أفكر أن أضع قدمى في الملعب أولاً، وهذا كان سبب قرارى في الخروج للإعارة.

أضاف: بدأت مسيرتى مع النادى الأهلى وبقيت في قطاع الناشئين 9 سنوات، ثم خضت تجربة الاحتراف، وكان معى محمد عبد المنعم ومحمد شكرى، وعدت إلى الأهلى مرة أخرى.

واصل: أحمد سامى يتعامل على الجانب النفسى وليس الفني فقط وأتمنى أن أحافظ على مستواي وحتى الآن لم يتحدث معى أحد من الأهلى، وأسمع بأخبار عودتى مثل الجميع، في نهاية الموسم سأجلس مع الجهاز الفني للأهلى ووقتها سأتخذ القرار بشأن العودة أو البحث عن عرض أخر في حالة لم يكن لى فرصة للعب.

وعن استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبى في طوكيو قال عبد القادر: حزنت على عدم وجودى في أولمبياد طوكيو وأى لاعب يحزن على ذلك، ولم يتحدث معى أحد من جهاز المنتخب وأتمنى الانضمام للمنتخب الأول وجاهز لتمثيل الفراعنة.

أضاف: أشجع ريال مدريد وتشيلسى، وأنا أهلاوى وعائلتى كلها أهلاوية، وألعب حسب خطة المدرب قد يناسبنى رقم 10 أو الجناح الأيسر، وأتمنى تتويج الأهلى بالدورى هذا الموسم.