شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح الطلائع الضحية السابعة فى فيلم "رايح جاى" للأهلى بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلي ضيفا على فريق طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

وفي حالة فوز فريق الأهلي على نظيره الطلائع سيكون النادي السابع هذا الموسم من مسابقة الدوري المصري الذي يتفوق عليه المارد الأحمر ذهابا وإيابا، بعد الفوز على الإنتاج الحربي والمقاصة، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب وسيراميكا وانبى لا سيما أن الطلائع خسر من الاهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة 14 للمسابقة ، سجل الاهداف جونيور اجايى هدفين وسجل للطلائع أحمد سمير.

يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.