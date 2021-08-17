شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن نتيجة الثانوية العامة: الشاطر يجيب فلوس مش مجموع وبطل التنس يرد : لا تستحق أسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت نتيجة الثانوية العامة، أزمة بين المطرب عمر كمال، والبطل المصرى عمر عصر، لاعب تنس الطاولة والحائز على المركز الخامس في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة طوكيو 2020، كأول لاعب مصرى وعربى يصل إلى ذلك المركز.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك متحدثاً عن نتيجة الثانوية العامة: جبت 90 %... جبت70 %.... جبت40 % ... الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس ف الاخر.

ليرد عمر عصر: دي فكرتك عن الحياة!؟ يعني الناس تتعب و تسهر و تذاكر و كل ده مش مهم! و الفلوس لو اتجابت من طريق شمال برده تبقي شطارة! و الله انت لا تستحق اسم " عمر " اللي انت شايله و مبهدله معاك.



عمر عصر



عمر كمال

وقال عمر عصر لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة، إن الدولة تعمل حاليا على بطولة أولمبياد باريس 2024، مشير الي أن هذا الأمر يعد أمرا غير مسبوق، مضيفا: ممارسة الرياضة تجعل الجميع لا يعرف التعصب ولديه اخلاق حقيقية، لافتا إلى أن الرياضة في مصر خلال الفترة الحالية تعيش طفرة حقيقية ومفي كل المناحي.

وأضاف في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، انبهرت بهذا الأمر وخاصة بعد حضوري اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، لافتا إلى أن الدولة تعمل على صناعة البطل الأولمبي.

وتابع أن الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة إنشاء لياقة بدنية جيدة للأبناء، مضيفا أنه من بين الأهداف أيضا نبذ التعصب واستغلال اوقات الفراغ استغلال جيدا، وأن صناعة البطل الرياضي أمرا في غاية الأهمية كونهم يمثلون مصر، مشير إلى أن لعبة تنس الطولة رياضة مثالية وللجميع بدون شروط معينة.