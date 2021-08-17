شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يرشح الشناوى وجنش والهانى سليمان لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح أحمد ناجى مدرب حراس مرمى نادى سموحة، محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، وجنش حارس الزمالك، والهانى سليمان حارس سموحة، للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل، وقال احمد ناجى عبر برنامج "بى أون تايم": قد يكون هناك حراس مميزين في الدورى ولكن لا يمكن الاستعانة بهم في اللعب الدولى، الآن المرشح للمنتخب محمد الشناوى، وجنش، والهانى سليمان لأنه شخصية قوية لا تتأثر بالضغوط.

أضاف: الهانى سليمان يقدم أداء محترم ويؤدى الأدوار المطلوبة منه بشكل رائع وأحترم حبه لشغله، كنت واحد من المسؤولين عن المنتخب الوطنى، وهناك أمور تتحكم في اختياراتنا، وهو يلعب حتى الآن على رغبة الانضمام في المنتخب، مسألة الاستفزاز في أدائه لم تعد موجودة كمان كان من قبل والبعض اشتكى منها.

واصل: عمر صلاح حارس مميز وأى فريق كبير يجب أن يكون لديها حارس واثنين وثلاثة، وعمر حارس دولى ولعب مباريات كبيرة ولقاءات قمة، ولكن مركز حراسة المرمى يحب التثبيت، ومازال عمره 27 سنة، هناك الكثير من الحراس الشباب تألقوا مع فرقهم مثل عمر رضوان ومحمد صبحى.

وعن محمد الشناوى حارس الأهلى قال ناجى: الشناوى الآن 32 سنة وكنت أضمه للمنتخب خلال تواجده في بتروجت رغم استقباله للأهداف، وعدم احتراف حراس المرمى يرجع لوجود لغز في التسويق، خاصة مع تألق الحراس الأفارقة في الدوريات الخارجية.

واصل: توقعت لأحمد الشناوى أن يتألق ويعود بقوة وينافس محمد الشناوى ولكن أتمنى له الشفاء، وشريف إكرامى يقدم أداء جيد جداً ولديه بعض الأخطاء ولكن هذا طبيعى.

واختتم متحدثاً عن صراع الدورى: الزمالك لديه فريق جيد جداً وإدارة محترمة، والمنافسة مع الأهلى كبيرة جداً على الدورى بعكس المواسم السابقة، ومازالت الفرصة قائمة لكل فريق في حصد اللقب.