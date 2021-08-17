شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن مباراة إنبى والإسماعيلى على ستاد بتروسبورت بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره الإسماعيلى في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها في السطور التالية..

1_يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً .

2_يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

3_يدخل الفريق البترولى مباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة .

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة انبى والاسماعيلى مكون من :"أحمد جمال حكماً للساحة ويعاونه كل من أحمد الفار ورمضان هنداوي وحكم رابع محمد ناصر بينما حكم فيديو خالد الغندور ويعاونه عمرو رمضان.

5_لعب الفريقان 31 مباراة فاز الإسماعيلي 10 لقاءات وتعادل 13 مواجهة وخسر 8، له من الأهداف 34 و عليه 36 هدفًا وحقق كلين شيت في 6 مباريات.

6_على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 8 لقاءات تعادل 6 خسر 2 له 25 هدفًا عليه 18 هدفًا كلين شيت 3 مباريات



7_على ملعب إنبى فاز الاسماعيلى 2 تعادل 7 خسر 6 له 9 أهداف عليه 18 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

8_أهداف لاعبى الإسماعيلى عن طريق 21 لاعبًا .. أحمد سمير فرج 4 أهداف ، محمد محسن أبو جريشة وعبد الله السعيد 3 أهداف لكلا منهما ، محمد صلاح أبو جريشة ومصطفى كريم وحسنى عبد ربه ومروان محسن ومحمد فتحى وكريستوفر مندوجا هدفين لكلا منهما ، سيد معوض وأحمد فتحى وسولمون ومعتصم سالم ومحمد حمص ومحمد فضل وعبد الله الشحات وشكرى نجيب ومحمود متولى وريتشارد بافور وعماد حمدى ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم.

9_ انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 1-1، تقدم محمد الشامى للإسماعيلى وتعادل محمد شريف محمد لانبى بالجولة 14 للمسابقة على ستاد الاسماعيلية.