شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رئيس الوزراء .. وزارة الرياضة تنظم مهرجان العلمين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة مهرجان العلمين الرياضى غدا الأربعاء، بمدينة العلمين ، تحت رعاية مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرياضيين .

كان وزير الشباب والرياضة أشار إلى أن البعثة المصرية التي شاركت في أوليمبياد طوكيو كان قوامها 134 رياضيا من 23 لعبة، منوها إلى أن هذه الدورة شهدت حصول البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة، بواقع ميدالية ذهبية للاعبة الكاراتيه فريال أشرف، وميدالية فضية للاعب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، و4 ميداليات برونزية للاعبين "هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه"، وبذلك فقد حصدت مصر العدد الأكبر من الميداليات في تاريخها بدورة الألعاب الأخيرة في طوكيو 2020، كما أن البعثة المصرية في طوكيو 2020 كانت أكبر بعثة أوليمبية مصرية شاركت بها الدولة في تاريخها.