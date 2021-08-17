شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى مع صافرة إبراهيم نور الدين فى 32 مباراة قبل مواجهة الطلائع ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الاهلى وطلائع الجيش إلى إبراهيم نور الدين، يعاونه تحسين أبو السادات، وهانى عبد الفتاح، بينما يتولى أحمد إبراهيم مهمة الحكم الرابع، ويتواجد محمود بسيونى فى غرفة الفار، يساعده حسين سلطان.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الاهلى وطلائع الجيش الليلة أدار32 مباراة سابقة للمارد الاحمر في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر الفوز في 25 منها أخرها على حساب وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة 22 للمسابقة علي ستاد الاهلى والسلام، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 48 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 11 ركلة جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.