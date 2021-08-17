شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يُطالب لاعبى الأهلى بإستنساخ مباراة إنبى أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من لاعبي الفريق حسم مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم ،الثلاثاء، في الجولة 31 لبطولة الدوري منذ البداية وعدم التأخر في التسجيل.

وشدد المدير الفني في محاضرة له مع لاعبي الأهلي على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة والبحث عن هدف مُبكر كما حدث في لقاء إنبي الأخير.

وسجل الأهلي هدفاً في الدقيقة الثالثة في مرمى أنبي خلال مباراتهما معاً السبت الماضي في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وقال موسيماني للاعبي الأهلي : لو تكرر سيناريو مباراة إنبي سنفوز ..لابد أن نُسجل مُبكراً بل ونؤمن الهدف بأهداف أخرى من أجل ضمان الثلاث نقاط دون ترك الفرصة للطلائع لأن يعود للمباراة.

وأكد المدير الفني للاهلي أن الهدف المُبكر يُريح الأعصاب ويفتح الباب أمام اللعب بدون ضغوط وتسجيل أهداف ونقل الضغط للمنافس بعكس الحال لو أنتظرنا نبحث عن هدف حتى الدقائق الأخيرة.

ويحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلا على نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة مواصلة نغمة الانتصارات لملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع وادى دجلة اليوم أيضاً ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد ثم تعادل مع الاسماعيلى ثم فاز على انبى بهدفين دون رد.