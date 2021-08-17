شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن استمراره مع سموحة الموسم الجديد ويحذر الأهلى من إخماد صحوة عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن أحمد عبد القادر لاعب الأهلى المعار إلى الفريق السكندرى يحتاج إلى تجديد إعارته خارج الأهلى لموسم إضافى حتى يتمكن من ارتداء القميص الأحمر وتحمل الضغوط، وقال سامى عبر برنامج "بى أون تايم": أحمد عبد القادر لاعب سريع جداً والسرعة باتت أساسية في كرة القدم، ولديه ثبات انفعالى في منطقة الجزاء، واحترافه خارج مصر ساعده كثيراً، وأتمنى أن يستفيد منه المنتخب بشكل كبير وأحذر الأهلى من عدم لعبه أساسى بعد عودته لأن ذلك سيؤدى لأزمة، وعبد القادر يحتاج إلى موسم إضافى خارج الأهلى، لأن اللعب للأهلى ليس سهلاً، التمريرة بحساب وهناك نجوم كبيرة لا يمكنها تحمل تلك الضغوط.

أضاف: نحاول التغلب على النقص العددى بالشكل والأداء الجماعى، والمشاركة في الكونفدرالية كانت عبارة عن جائزة في 3 أيام، وكل نادى يصل إلى مرحلتنا سيشعر بالظلم، وقدمن موسم جيد بشكل عام، نشعر بالحزن لعدم المشاركة في الكونفدرالية ولكن تقبلنا الأمر لأنه لا فائدة من الكلام.

وعن طموح سموحة قال أحمد سامى: نحن لسنا الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز، لذلك يجب أن نتعامل بشكل واقعى، يكون هدفنا الأول البقاء في الدورى، ثم ننتقل لمرحلة المربع الذهبى والطموح يكون بالتدريج.

واصل: مصطفى فتحى ساعدنى في تطوير مستواه، لاعب يستمع إلى التعليمات ولديه خبرة وذكى ولديه مهارة، وظفته بشكل يناسب مهارته لإفادة الفريق ومن ثم المشاركة في المنتخب، ولم أكلفه بمهام دفاعية كبيرة حتى لا أفقد مستواه الهجومى.

وعن بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى قال احمد سامى: موسيمانى مدرب له اسمه وتاريخه وحصد بطولة أفريقيا خارج الأهلى، وحقق بطولات غير طبيعية مع الفريق، لكن الأهلى لا يقف عند بطولة، والمدرب يجب أن يكون لديه سرعة النقل بين البطولات، وهذا لم يحدث في الدورى، المدرب مؤشرات والأداء مهم مثل المكسب.

أضاف متحدثاً عن الزمالك: الزمالك لديه مجموعة من أفضل اللاعبين في الدورى، والفريق كان يركز على الدورى في وقت انشغال الأهلى بالبطولات الأخرى، ولديه اليوم أفضلية بأنه يسبق الأهلى بنقطتين والمباريات القادمة صعبة على الفريقين.

واختتم: العام الماضى واجهنا أزمة برحيل ناصر ماهر وأبو الفتوح، ولكن تعاقدنا مع عبد القادر ومصطفى فتحى، الموسم الجارى أحاول تقليل أعراض رحيل الإعارات خاصة أننا لا نمتلك رفاهية الوقت، وأسعى لضم أجانب مميزين في الموسم الجديد، وسأستمر مع سموحة فى الموسم المقبل.