شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك فى غياب الونش قبل مواجهة وادى دجلة؟.. 3 مباريات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، عن مباراة وادى دجلة المقبلة المقرر غدا الثلاثاء فى الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل الونش على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة فريقه والإسماعيلى التى أقيمت فى الجولة الثلاثين للدوري، وحصل الونش على إنذارين فى مباراتى البنك الأهلى والجونة.

نتائج الزمالك فى غياب الونش

وتعد مباراة وادى دجلة هى الرابعة التى يغيب عنها الونش فى الدورى هذا الموسم، حيث غاب عن 3 مباريات فقط فى الدورى، حقق الزمالك خلالها فوزا وتعادلين ولم يعرف الهزيمة.

أول المباريات التى غاب عنها الونش كانت أمام المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 2/2، والمباراة الثانية أمام وادى دجلة وانتهت 0/0، وآخر المباريات كانت أمام مصر المقاصة وانتهت بفوز الزمالك 4 / 1.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 21 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.