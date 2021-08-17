كيشو يغيب عن تكريم أبطال الأولمبياد بسبب كورونا

ونشر سيف عيسى بطل مصر في التايكوندو والحائز على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية طوكيو 2020، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال تكريمه برفقة زملائه الحائزين على ميداليات وهم أحمد الجندى، فريال أشرف، هداية ملاك، جيانا فاروق.

وعلق سيف عيسى على الصورة: "تكريم سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى 5 ميداليات أولمبية مصرية في صورة واحدة".

سيف عيسى

وحصدت مصر على 6 ميداليات منها الذهبية التى حققتها لأول مرة فى الأولمبياد طوكيو 2020 ، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، والفضية لأحمد الجندى في الخماسى الحديث، و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية، استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد، ووجه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تشجيع عقب مباراتهم أمام إسبانيا.

وكشف سيف عيسى، بطل مصر في التايكوندو، وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو، عن اهتمامه بمتابعة الدوري المصري والفرق المصرية، قائلا: "بتابع الدوري المصري ومهتم به وبحب كرة القدم كثيرا".

وأضاف عيسى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أنا أهلاوي جدا وبعشق فريق الأهلي وخاصة محمد الشناوي، بكون سعيد للغاية لما بشوفه".