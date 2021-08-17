شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تحتفل بصورة بعد تكريم الرئيس: "الحمد لله قدرنا نرفع علم بلدنا عالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت اللاعبة هداية ملاك بطلة التايكوندو المصرية، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، صورة لها برفقة زملائها أبطال الأولمبياد، عبر حسابها على "فيس بوك" بعد تكريمهم صباح اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وظهر بجوار هداية ملاك، زملائها الحائزين على ميداليات أولمبية، وهم أحمد الجندى، وسيف عيسى، وفريال أشرف، جيانا فاروق.



هداية ملاك

وعلقت هداية ملاك، على الصورة: " الحمد لله إننا قدرنا نرفع علم بلدنا عالى.. إن شاء الله دائمًا عالى فى كل حاجة".

وحصدت مصر على 6 ميداليات منها الذهبية التى حققتها لأول مرة فى الأولمبياد طوكيو 2020 ، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، والفضية لأحمد الجندى في الخماسى الحديث، و4 ميداليات برونزية عن طريق هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وسيف عيسى بطل التايكوندو، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه.



ابطال مصر

وعلى صعيد الألعاب الجماعية، استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد، ووجه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تشجيع عقب مباراتهم أمام إسبانيا.

يذكر أن هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو حصلت على الميدالية البرونزية بعد فوزها على الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة بعد أن حققت نتيجة 17-6 في مباراة المركزالثالث والميدالية البرونزية .

وكانت " ملاك" قد شرفت بحمل علم مصر في طابور العرض فى اوليمبياد طوكيو وصاحبة برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دي جانيرو 2016.