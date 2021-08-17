شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على توقيع كريم العراقى "مرتين" وإتمام الصفقة بالمبادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو المصرى البورسعيدى، جلسة خلال الساعات المقبلة، مع مسئولى الزمالك، من أجل إتمام صفقة انتقال كريم العراقى ظهير الفريق البورسعيدى إلى قلعة ميت عقبة، وذلك بالمبادلة وهو ما انفرد بتفاصيله ”الخليج 365” يوم 26 يوليو الماضى، بنشر تفاصيل مفاوضات الناديين ورغبة المصرى فى الحصول على عدد من لاعبى الزمالك وعلى رأسهم مدافع الفريق محمد عبد السلام ضمن صفقة كريم العراقى الذى يرغب الزمالك فى الحصول على خدماته وهو ما أكده سمير حلبية رئيس النادى المصرى فى الساعات الماضية بأنه سيتم عقد جلسة اليوم مع إدارة الزمالك لحسم الصفقة والحصول على عدد من لاعبى الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من كريم العراقى ظهير المصرى والمنتخب الأولمبي، بأن اللاعب وقع على عقود انضمامه مرتين إلى الزمالك من قبل، لتأكيد رغبته فى ارتداء قميص الفريق الأبيض حيث وقع فى المرة الأولى على نسخة من العقود القديمة التى قام بإلغاءها اتحاد الكرة ثم عاد ووقع على العقود الجديدة لتأكيد أن اختياره الأول يتمثل فى ارتداء قميص الفريق الأبيض حال موافقة ناديه خاصة أنه يعتبر أحد أبناء النادى المصرى وهو ما رحب به رئيس النادى البورسعيدى ليؤكد فى الساعات الماضية أن اللاعب تم رفعته من قائمة الفريق الأفريقية وأنه سيتم إتمام صفقة انتقاله إلى الزمالك فى الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة لإدارة نادي الزمالك لحسم الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعدما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تدعيم مراكز الظهير الأيمن والمدافع ولاعب الوسط وصانع الألعاب وراس الحرابة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام وادى جلة، والتى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 70 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 68 نقطة، فيما يحتل فريق وادى دجلة المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق 30 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وهُزم فى مثلهم.