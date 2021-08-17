شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف ورحيل أحمد ياسر ريان تمهد صدارة الهدافين لمحمد شريف قبل 4 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، الانفراد بصدارة قائمة هدافى الدوري المصرى برصيد 19 هدفا بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة وقبل النهاية بـ4 مباريات.

ويغيب محمد شريف عن الأهلى خلال هذه الفترة لتعرضه لشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة فريقه أمام الإسماعيلى والتي لم يستطع استكمالها وخرج في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 /1.

صراع هدافى الدورى

ومن الممكن أن يعود محمد شريف قبل مباراتين على النهاية، إلا أن الفوز بلقب الهداف يقترب منه قبل 4 جولات من نهاية الدورى، خاصة أن أحمد ياسر ريان صاحب الوصافة برصيد 15 هدفا، قطع إعارته لسيراميكا وسافر إلى تركيا للانضمام لفريقه الجديد.

ويعد أشرف بن شرقى هو التهديد الحقيقى لمحمد شريف، على الرغم من وجود فارق الـ6 أهداف بينهما إلا أن الكرة لا تعرف المستحيل، خاصة أن تسجيل 6 أهداف في 4 مباريات جائز مع المغربى المتألق بن شرقى لمعادلة محمد شريف.

وجاء ترتيب هدافي الدورى كالتالي:

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

احمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

أحمد علي البنك الأهلي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10