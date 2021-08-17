شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق بعد تكريم الرئيس: التكريم الثالث والأغلى على الاطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتيه، عن سعادتها الكبيرة، بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب تتويجها ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتبت جيانا عبر حسابها الشخصى على انستجرام: الحمد لله دائما و ابدا، التكريم الرئاسى الثالث لي فى مشوارى الرياضى و الاغلى على الاطلاق، شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامك بالرياضة و الشباب فى الفترة الاخيرة و تمكين الشباب من تولى مناصب قيادية فى الدولة و اعداد جيل قادر على النهضة ببلدنا العظيمة مصر.

أضافت: شكرا لمعالى رئيس الوزراء على حرصك الدائم على تكريم الرياضيين و الشباب المتميز فى بلدنا.

واصلت: شكرا معالى وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحى على كل ما قدمته لنا فى الفترة الاخيرة لمساعدتنا على الحصول على هذه النتائج المبهرة و شكرا لكونك قريب من الرياضيين و نتشرف بأعتبارك اخ اكبر لنا جميعا .

أكملت: شكرا للجنة الاولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب و جميع العاملين بها على حسن الاهتمام بالبعثة المصرية و تسهيل كل العقبات التى واجهتنا قبل او اثناء او بعد السفر، شكرا لكل من ساهم فى هذا الانجاز و اهدى هذا الانجاز لكل المصريين .



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جيانا فاروق (2)



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