شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الزمالك ووادى دجلة قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع وادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السادس على التوالي لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر نقطتين بالتعادل مع الاسماعيلى في الجولة 29 للمسابقة.

1_يحتل الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة بقيادة مدربه عبد الباقى جمال في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

2_فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

3_أشرف بن شرقى هو هداف الزمالك برصيد 13 هدفاً فى الدوري، فيما يعد محمد هلال هداف دجلة برصيد 5 أهداف.

4_أحمد سيد زيزو هو أكثر لاعب صنع أهداف للزمالك برصيد 6 تمريرات سحرية فيما يعد جورجينيو فيرناندو هو أكثر من صنع أهداف لدجلة برصيد تمريرتين.

5_حصد الزمالك 12 ركلة جزاء فى 30 مباراة ، فيما حصد وادى دجلة على 9 ركلات جزاء فى 30 مباراة.

6_حصل لاعبو الزمالك على 49 كارت أصفر فى 30 مباراة فيما تعرض ثلاثة لاعبين للطرد، فيما حصد لاعبو دجلة على 45 كارت أصفر فى 30 مباراة وتعرض لاعب واحد للطرد.

7_ في الموسم الماضي انهى الزمالك الدوري فى المركز الثانى برصيد 68 نقطة بينما كان وادى دجلة فى المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للزمالك في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الأهلى ، بينما وادى دجلة الذى تأسس فى 2002 لم يتذوق طعم الدوري الممتاز إلا من 11 عاماً ، الفترة الأفضل لـ وادي دجلة كانت في 2015 و2016 عندما احتل المركز الخامس في موسمين على التوالي.

9_القيمة السوقية لفريق الزمالك 19.15 مليون يورو مقابل 4.88 لوادى دجلة

10_حقق الزمالك الدوري 12 مرة فى تاريخه أما أفضل انجاز لوادى دجلة هو الوصول لنهائي كأس مصر للمرة الوحيدة في تاريخه عام 2013 وخسر أمام الزمالك، ليشارك في كأس الكونفدرالية بالموسم التالي، لكنه ودع مبكرا بركلات الترجيح أمام دجوليبا المالي.

11_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الزمالك ودجلة بالتعادل السلبى بالجولة 14 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.