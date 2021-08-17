شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يوافق على إعارة كاسونجو وجابر لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس ادارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، على إعارة ثنائي الفريق الكونغولى كازادي كاسونجو ومحمد جابر لصفوف طلائع الجيش، لمدة موسم، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحتى نهاية موسم 2021/2022.

ومن المقرر الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب انتهاء المباريات الثلاثة المتبقية للمصري في مسابقة الدوري هذا الموسم

وانضم الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي السابق للمصري بداية الموسم الجاري، بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى نهاية موسم 2024/2023، حيث قام اللاعب بتوقيع تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري.

في حين وقع محمد جابر للفريق البورسعيدي لمدة خمسة مواسم في عام 2018، مقابل دفع 7 ملايين و250 ألف جنيه لنادي طنطا، ويشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم، كما كان أحد لاعبى منتخب مصر للمحليين قبل 3 سنوات.