شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنقذ صحوة مصطفى البدرى الإنتاج الحربى من الهبوط؟ 7 أهداف آخر 6 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مصطفى البدرى مهاجم نادى الإنتاج الحربى، مستوى مميزا مع فريقه خلال آخر 6 مباريات الدورى المصرى، مما أنعش آمال الإنتاج الحربى في البقاء في الدورى رغم صعوبة المهمة.

وقاد مصطفى البدرى فريقه الإنتاج الحربى للفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام الدولي ضمن فعاليات الجولة الـ30 للمسابقة.

ونجح مصطفى البدرى في تسجيل 7 أهداف خلال آخر 6 مباريات فقط مع الإنتاج، حيث سجل في كل من "المصرى، الجونة، بيراميدز "هدفين"، الأهلى، أسوان، ومصر المقاصة".

مصطفى البدرى تقدم للإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وتعادل شيمس بيكلى للمقاصة في الدقيقة 53 وبعدها بثلاث دقائق ومن خطأ فادح لحارس الأخير ينجح محمد الشبينى في إحراز هدف التقدم من جديد للعجلات الحربية.

ورفع نادى الإنتاج رصيده إلى 23 نقطة وما زال في المركز الأخير للمسابقة، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر.