منتخب ناشئى الريشة الطائرة يطير إلى بنين للمشاركة فى البطولة الإفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الريشة الطائرة يطير إلى بنين للمشاركة فى البطولة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب المصري لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة القاهرة متجهة إلى بنين للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس الجاري.
وتضم قائمة الفراعنة الصغار 8 لاعبين وهم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".
ويقود الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيسًا للبعثة.
ويدخل اللاعبون اليوم وغدًا حجرًا صحيًا قبل بداية المنافسات، على أن تبدأ منافسات الفرق والفردي بداية من يوم 19 أغسطس الجاري.
وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة اليابانية طوكيو للمرة الأولى في تاريخه وهم "هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم".