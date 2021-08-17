شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الريشة الطائرة يطير إلى بنين للمشاركة فى البطولة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب المصري لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة القاهرة متجهة إلى بنين للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة الفراعنة الصغار 8 لاعبين وهم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

ويقود الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيسًا للبعثة.

ويدخل اللاعبون اليوم وغدًا حجرًا صحيًا قبل بداية المنافسات، على أن تبدأ منافسات الفرق والفردي بداية من يوم 19 أغسطس الجاري.

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة اليابانية طوكيو للمرة الأولى في تاريخه وهم "هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم".