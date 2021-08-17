مدرب سموحة: حزين لعدم التأهل للكونفدرالية.. ومن الصعب تعويض فتحي وعبد القادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب أحمد سامي، مدرب سموحة، عن حزنه لعدم تأهل فريقه للكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أنه بات أمر واقع بعد اختيار الفريق المتأهلة قبل انتهاء الدوري.

وقال سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" التأهل للكونفدرالية كانت جائزة في الأسبوع الماضي وكان في ظروف مختلفة وقتها، وكل نادي سيصل لهذه المرحلة ولم يتأهل سيقول انه مظلوم".

وأضاف:" قدمنا موسمًا مميزًا وحزين على عدم التأهل للكونفدرالية لكنه امر واقع والأمر انتهى، هذا مجهود لفريق كامل كان لابد أن تكون الجائزة في نهاية الموسم وكل هدفي ان يكون لدينا دوري منتظم لحسم التأهل في النهاية".

وأوضح، أن اللاعب مصطفى فتحي يفكر بشكل إيجابي وينفذ التعليمات ويملك مهارة عالية وحاول توظيفه لخدمة الفريق منذ قدومه إلى سموحة، لافتًا أنه لا يجب منح جميع اللاعبين مهام متساوية فكل لاعب وله دور في الملعب.

وأشار إلى أن أحمد عبد القادر لاعب سريع ويقوم بإنهاء الهجمات بشكل مميز وقابل للتطوير وهذا أمر مهم لأي لاعب، مؤكدًا أن عبدالقادر صنع حالة مع مصطفى فتحي ولاعب واعد ويحاول الاستفادة منه.

وتابع:" اللعب في الأهلي ليس سهلا والتمريرة بحساب والفريق دائما يلعب على البطولة ولديه في المركز أكثر من لاعب لذلك يجب أن يكون التركيز عنصر مهم لأي لاعب للحصول على فرصة المشاركة، وأتمنى لو عاد عبد القادر إلى الأهلي يكون له دور مع الفريق".

وأتم تصريحاته:" تعويض رحيل فتحي وعبد القادر لن يكون سهلا لأننا لا نملك رفاهية الوقت، وأحاول تقليل فترة الإعارات واسعى أن يكون لدى لاعب منتمي للنادي لفترة أطول حتى يمكن الاستفادة منهم بشكل أفضل".