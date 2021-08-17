الرئيس عبد الفتاح السيسي يُكرم أبطال أولمبياد طوكيو بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قيام السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بتكريم اللاعبين واللاعبات واطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠"وذلك بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء.

وكانت بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو قد احتلت المركز الـ54 عالمياً، بعد تحقيق ميدالية ذهبية، وميدالية فضية بجانب 4 ميداليات برونزية.

وحلت مصر في المركز الثاني عربياً، خلف قطر صاحبة 2 ميدالية ذهبية وواحدة برونزية، وتونس ثالثاً بميدالية ذهبية وأخرى فضية، والمغرب رابعاً بميدالية ذهبية، الأردن خامساً بفضية وبرونزية، والبحرين والسعودية معاً بميدالية فضية، وأخيرا الكويت وسوريا بميدالية برونزية.

وعلى صعيد أفريقيا، تواجدت مصر في المركز الرابع، خلف كينيا التي تصدرت الترتيب برصيد 4 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز، ثم أوغندا في المركز الثاني بـ2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، وجنوب أفريقيا ثالثاً بميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية.