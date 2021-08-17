الميركاتو الصيفي 2021 | عودة لوكاكو إلى تشيلسي، تعجل بانضمام أبراهام إلى روما

عجلت عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف تشيلسي الإنجليزي، بانضمام المهاجم “تامي أبراهام” إلى فريق جوزيه مورينيو روما الإيطالي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي 2021 بأقل من أسبوعين.

وباتت فرص مشاركة تامي أبراهام مع فريق توماس توخيل شبه معدومة بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي لوكاكو، كما أن المدير الفني للبلوز تشيلسي فضل الدفع بالألماني تيمو فيرنر أو مواطنه كاي هافيرتز في المقدمة بدلاً من أبراهام أغلب فترات الموسم الماضي.

وأعلن روما عن ضم أبراهام في بيان رسمي قال فيه “ينضم أبراهام (23 عامًا) إلى النادي من تشيلسي الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق هذا العام مقابل 40 مليون يورو.”

وتابع بيان النادي العاصمي “تتضمن اتفاقية الانتقال أيضًا عددًا من البنود المتعلقة بالأداء، بناءً على إنجازات كل من اللاعب والنادي، كما سيحتفظ تشيلسي أيضًا بالحق في نسبة مئوية من أي رسوم انتقال مستقبلية تشمل المهاجم.”

وختم بيان نادي روما “في غضون ذلك، وقع أبراهام عقدًا مباشرًا لمدة خمس سنوات مع النادي يستمر حتى 30 يونيو 2026، وسيرتدي القميص رقم 9.”

ماذا قال تامي أبراهام بعد توقيع العقود؟

عبر أبراهام عن سعادته البالغة بالانضمام إلى روما وأضاف “يمكنك أن تشعر عندما يريدك النادي حقًا – وقد أوضح روما اهتمامه على الفور”.

وأكمل “روما نادٍ يستحق القتال على الألقاب. لقد مررت بتجربة الفوز بألقاب كبرى وأريد أن أكون في تلك المسابقات مرة أخرى – لذلك أريد مساعدة هذا الفريق على تحقيق ذلك والوصول إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه روما.”

وختم المهاجم الدولي الانجليزي بالقول “إنه لشرف عظيم أن أكون رقم 9 في هذا النادي ولا أطيق الانتظار للبدء ومساعدة الفريق.”

وقال المدير التنفيذي في نادي روما “تياجو بينتو” بعد إتمام الصفقة “على الرغم من كونه لا يزال صغيرًا جدًا، مع وجود قدر كبير من الإمكانات لمواصلة التحسن، فقد لعب بالفعل أكثر من 200 مباراة في مسيرته وسجل أكثر من 100 هدف – وفاز بعدد من الألقاب الكبرى أيضًا”.

وأردف قائلاً “اختيار ترك الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي الذي نشأ فيه، يوضح بوضوح شديد مدى إيمانه بهذه الفرصة لتطوير لعبه وإظهار ما يمكنه فعله في روما.”

وأكمل “جلب لاعبين لديهم مثل هذا الجوع والرغبة في اللعب لنادينا أمر مهم للغاية في المساعدة على بناء الهوية والشعور بالانتماء الذي يعد جزءًا أساسيًا من رؤيتنا الشاملة لهذا الفريق.”

يذكر أن تامي أبراهام رابع صفقات النادي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد حارس المرمى البرتغالي روي باتريسيو واللاعب إلدور شومورودوف وماتياس فينا.