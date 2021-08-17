وليد الفراج: تتويج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي، يمكنه المنافسة على دوري أبطال آسيا

شكك الإعلامي السعودي “وليد الفراج”، في قدرة نادي الإتحاد على المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا في الوقت الراهن، معللا كلامه بحاجة العميد إلى تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين كخطوة أولى.

وقال وليد الفراج خلال رده على أحد المتابعين على برنامج “أكشن مع وليد” على قناة “mbc action” عبر القمر الصناعي نايل سات، أن لنادي الاتحاد، ذكريات جميلة مع الآسيوية، ولكنها تتطلب فريقاً من المستوى العالي حالياً لتحقيقها.

وجاء في تغريدة مشجع نادي الاتحاد السعودي “جمهور النادي يساند الفريق حتى في أسوأ ظروفه، فكيف لا تكون البطولة العربية هدفاً له.! جمهور الذهب، لا يرضى بغير الذهب، محلياً وإقليمياً “.

وكان رد وليد الفراج بأنه يتمنى كل التوفيق لنادي الاتحاد في البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال) وأضاف “للإتحاد ذكريات جميلة مع البطولة الآسيوية ولكن المشوار لازال طويلاً ”

وتابع “في الوقت الذي يحقق فيه إتحاد جدة لقب الدوري السعودي للمحترفين، يمكنه المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، لكن تأهله إلى البطولة كثالث أو رابع للدوري فلا أظنه ينافس. الآسيوية تحتاج فريق 8 (سليند)”.