هل يكون كرستيانو رونالدو خليفة أجويرو في مانشستر سيتي بدلاً من هاري كين؟

يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الخروج من يوفنتوس خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي 2021، ومانشستر سيتي الانجليزي أحد الخيارات المطروحة في حال فشلهم في التعاقد مع هاري كين.

وارتبط كرستيانو رونالدو بالانتقال طوال الصيف إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن قدوم ليونيل ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية، صعب الأمور، كما ربطت تقارير إسبانية البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد الإسباني مع كارلو أنشيلوتي، ليظهر الآن فريق جديد على الساحة.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت الإيطالية”، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يمانع في الانضمام إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، ويزعم التقرير أن وكيل اللاعب البرتغالي “خورخي مينديز”، قد سافر بالفعل إلى إنجلترا لإبرام الصفقة مع بيب جوارديولا.

وتزعم الصحيفة الايطالية، أن كريستيانو طلب من يوفنتوس السماح له بمغادرة النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لأنه ليس سعيدًا تمامًا في الفريق، كما أن تغيير المدرب هذا الصيف، وعودة أليجري ليحل محل أندريا بيرلو في مقاعد البدلاء، قد يجعل الوقت الحالي، مناسباً للاعب للعثور على ناد جديد.

من جهته، قد يكون كرستيانو رونالدو خياراً مغرياً لمانشستر السيتي إذا فشل النادي السماوي في التوصل إلى اتفاق مع توتنهام من أجل هاري كين، حيث أن التعاقد مع مهاجم ليحل محل أجويرو المنتقل حديثاً لبرشلونة، أمر لا مفر منه لفريق بيب جوارديولا.

وأعلن مانشستر سيتي عن التوقيع مع نجم أستون فيلا “جاك جريليش” بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني قبل أيام قليلة فقط، لكنهم فشلوا حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع توتنهام هوتسبير من أجل نجم الفريق وقائد إنجلترا، فهل تسرع ورقة كرستيانو رونالدو سير المفاوضات.!