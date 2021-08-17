شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة الصباحى = 13 فوز و5 تعاملات و3 هزائم.. قبل موقعة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فربق الزمالك مع نظيره وادى دجلة فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثون من مباريات الدورى، فى استاد الدفاع الجوى.

ويدبر اللقاء تحكيميا محمد الصباحى ويعاونه الثنائى أحمد حسام ورجب محمد، ومحمد عبد العزيز كحكم الرابع، وفى غرفة الفار محمود عاشور، ويعاونه سعيد حمزة.

وقبل مواجهة اليوم سبق وأدار الصباحى عدة مباريات لفريق الزمالك وصلت إلى 21 مباراة فى الدورى الممتاز، فاز الأبيض فى 13 مباراة، فى حين تعادل فى 5 مباريات وخسر فى 3 مواجهات.

أول مباراة يديرها الصباحى للزمالك كانت بموسم 2012-2013 أمام طلائع الجيش وفاز فيها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، وآخر مباراة أدارها له مباراة إنبي بالدور الأول والتي حسمها الأبيض بنتيجة 2/1.

فى المقابل أدار الصباحي لوادي دجلة 11 مباراة فى مسابقة الدورى المصرى، نجح فى الفوز فى لقاء وحيد وخسر 6 مباريات، فى حين تعادل الفريق في 4 مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه مثلها.