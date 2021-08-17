شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة رصد وادى دجلة مكافأة 100 ألف جنيه حال الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء فى الساعات الماضية عن رصد إدارة وادى دجلة 100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب حال الفوز على الزمالك فى المواجهة التى ستجمع الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الجولة 31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وكشف مصدر بالفريق الدجلاوى حقيقة المسألة أن تلك المكافأة تم رصدها لكل المباريات المتبقية للفريق فى الدورى وليس مباراة الزمالك فقط ويشترط حصول اللاعبين عليها أن تكون فى نهاية الموسم حال ضمان البقاء فى البطولة ويتم العمل بها منذ فترة قبل مباراة الزمالك.

وتابع المصدر ذاته أن أسرة الراحل طه عثمان لاعب دجلة السابق، هى من ستحصل على تلك المكافأة بشكل فورى حال فوز الفريق فى أى مباراة من المباريات المتبقية للفريق الدجلاوى فى بطولة الدورى بينما سيحصل اللاعبون على تلك المكافآت الاستثنائية حال النجاح فى البقاء بالدورى وتجنب الهبوط، وشدد المصدر ذاته أن لائحة المكافآت الاستثنائية أقرها محمد عبد المنصف، مدير الكرة بالنادى، بعد عرضها على إدارة النادى، منذ مباراة أسوان فى البطولة وتمت الإشارة إلى اللاعبين بأن مباراتى الأهلى والزمالك ستكون المكافآت بهما مضاعفة، لكن لن يحصل اللاعبون على مكافأة المواجهة مع الفريق الأحمر لخسارة الفريق الدجلاوى فى ذلك اللقاء ولكن تم الاستقرار بعد ذلك أن تكون باقى المباريات حال الفوز خلالها أن يحصل اللاعبين على مكافأة تصل إلى 100 ألف جنيه، مع اشتراط أن يكون صرف المكافآت بتحقيق هدف البقاء فى الدورى مع صرف كل مكافأة بشكل فورى لأسرة اللاعب الراحل بغض النظر عن بقاء الفريق من عدمه.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 70 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، بفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 68 نقطة، فيما يحتل فريق وادى دجلة المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض الفريق 30 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وهُزم فى مثلهم.