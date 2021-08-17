شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينفرد بنشر قائمة المصرى الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم التكتم الكبير من النادي المصري البورسعيدي على القائمة الأفريقية المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل، إلى أن ”الخليج 365” نجح في الحصول على القائمة بالأسماء، وكانت أبرز مفاجآتها استبعاد عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كريم العراقي وعمر كمال عبد الواحد وأوستن أوموتو وأحمد جمعة.

وضمت قائمة الفريق الأفريقية 26 لاعبا هم: "حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته، خط الدفاع: علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس –أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح –أحمد شوشة – معاذ أنور، وخط الوسط: فريد شوقى – عمرو موسى – أحمد رفعت – عبده زين – إسلام أبو سليمة – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى، وخط الهجوم: جريندو عبد اللطيف – زياد فرج".

واستبعد المصري من القائمة الأفريقية سعيد سيمبورى بعد الاتفاق بين اللاعب والنادي على رحيله بنهاية الموسم الجاري لأحد الأندية المحلية والأقرب سيراميكا، مقابل التنازل عن مستحقاته.

في حين ضم النادي اللاعب إسلام أبو سليمة المصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ عدة اشهر، حيث يراهن النادي على اكتمال شفاء اللاعب قبل المراحل الحاسمة من البطولة القارية.