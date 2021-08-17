شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا على استاد الإسكندرية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا فى تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى التقرير التالى..

1- يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

2- يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

3- يدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع غزل المحلة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

4- اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا مكون من "محمد معروف المباراة، ويعاونه كل من محمود كثير وأحمد الكيال بينما حكم رابع عمرو عبد العاطي وحكم فيديو حسام عزب ويعاونه محمد يوسف".

5- انتهت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 1-1 ، تقدم كريم الديب لزعيم الثغر وتعادل شريف دابو لسيراميكا بالجولة 14 للمسابقة على استاد السويس الجديد.