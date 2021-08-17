شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية تطير إلى طوكيو 21 أغسطس للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير البعثة البارالمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو يوم 21 أغسطس الجارى استعدادا للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة المصرية 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم وغدا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر.

ويتسلم لاعبو البعثة المصرية الحقيبة الخاصة بكل لاعب ولاعبة وعضو بالبعثة والتى تحتوى على الملابس المقرر استخدامها خلال تواجدهم بالقرية الأولمبية وذلك قبل السفر مباشرة.