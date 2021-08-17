شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة اليوم .. أجايى يقود الأهلى لفوز قاتل على طلائع الجيش بآخر مواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى في التاسعة مساء الثلاثاء، فريق طلائع الجيش على استاد الجيش بمدينة السويس، في إطار مباريات الأسبوع الواحد والثلاثين من منافسات الدورى المصري الممتاز.

ويسعى النادى الأهلى لمواصلة تحقيق الانتصارات للضغط على الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة في نفس التوقيت، والذى يتفوق بفارق نقطتين عن الأهلى في جدول الدورى قبل 4 جولات على النهاية.

ويأمل النادى الأهلى في إعادة الفوز على الجيش مثلما تحقق في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للجيش من ضربة ثابتة، ليعيد جونيور أجايى الأهلى للمباراة بهدف التعادل، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 فى وصافة جدول الدورى من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

يتبقى 4 جولات على نهاية الدورى ستكون غاية فى الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، فى الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.