شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا وفريال وإكرامى وفوزى نجوم داخل الملعب وتفوق فى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة والتى تحدد مصير الحياة العملية للدارسين بها، ورغم انشغال الكثيرين والتفرغ للثانوية تفرغا كاملا إلا أن عددا كبيرا من نجوم الرياضة لهم رأى آخر.

نجح عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب أن يحققون المعادلة الصعبة بالجمع بين التفوق الدراسى والرياضة أيضا، وبالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة نلقى الضوء على نجوم الرياضة المتفوقين دراسيا ورياضيا.

جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والمتوجة ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو درست الصيدلة بجامعة القاهرة، وحصلت على المؤهل بتقدير امتياز.

فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الأولمبياد درست الصيدلة بالجامعة البريطانية ومنحتها الجامعة التكفل بمصاريف رسالتى الماجستير والدكتوراه بعد إنجازها فى الأولمبياد.

احمد الجندى يدرس الهندسة فى الأكاديمية العربية للعلوم البحرية، بينما درست هداية ملاك الفنون الجميلة.

وفى كرة القدم يعد شريف إكرامي وعمرو بركات لاعبا الأهلى السابقين أصحاب المجموع الأعلى فى الثانوية العامة بمجموع 98%، حيث تخرج إكرامى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

أما محمد ناجى جدو حصل فى الثانونة العامة على مجموع 86%، ووائل جمعة لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق بمجموع 84%.

ويعد أحمد فوزى حارس الأهلى السابق من أكثر اللاعبين المتفوقين دراسيا، حيث درس الصيدلة وحصل على بكالوريوس.