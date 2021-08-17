شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الإسماعيلى مع صافرة الحكم أحمد جمال قبل مواجهة إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره الإسماعيلى فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الحكم أحمد جمال إدارة مواجهة الإسماعيلي مع إنبي على أن يعاونه كل من أحمد الفار كمساعد أول، ورمضان الهنداوى كمساعد ثانِ، بالإضافة لمحمد ناصر حكمًا رابعًا، كما أسندت اللجنة مهمة إدارة حكم الڤيديو الڤار إلى خالد الغندور ويعاونه عمرو رمضان.

وخاض الإسماعيلى مباراتين تحت صافرة الحكم أحمد جمال، حيث فاز فى لقاء وخسر مثله وله 4 أهداف وعليه مثلهم وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

الدورى العام

* يوم 23 ديسمبر 2019 خسر من المقاولون العرب 0/2 بالجبل الأخضر

* يوم 15 أكتوبر 2020 فاز على أسوان 4/2 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى 2 ومحمد الشامى والناميبى بنسيون شيلونجو )

الإنذارات ..

إنذار لكل من محمود البدرى والعراقى همام طارق ومحمد الشامى.

ضربة جزاء على الإسماعيلى ..

فى مباراة أسوان 2020

يذكر أن أول مباراة أدارها الحكم أحمد جمال كان طرفها فريق إنبى ضد النجوم ضمن منافسات الدورى العام يوم 27 مايو 2019 التى انتهت 1 / 1.