بطولة مصر: المقاولون يبتعد عن منطقة الهبوط

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القاهرة: ابتعد المقاولون العرب عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية بفوزه على مضيفه اسوان 2-1 الاثنين على ملعب بتروسبورت، وذلك في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدفي المقاولون البوركيني فاروق كابوري (15) و الكولومبي لويس هينيستروسا (28)، فيما سجل لأسوان أحمد ابراهيم "صغيري " (34 من ركلة جزاء).

ورفع المقاولون رصيده إلى 35 نقطة تقدم بهم للمركز الثالث عشر، فيما تأزم موقف اسوان بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة حفلت بالندية والاثارة والفرص الضائعة من كلا الفريقين، اشعل سموحة صراع المربع الذهبي بفوزه على المصري 1-صفر على بملعب الاسكندرية.

وانتظر سموحة حتى الدقيقة 86 ليحرز هدف المباراة الوحيد عن طريق احمد عبد القادر.

وبهذه النتيجة، رفع سموحة رصيده الى 47 نقطة استعاد بها المركز الرابع من بيراميدز الذي احتله موقتا لساعتين فقط، فيما تجمد رصيد المصري عند 49 نقطة في المركز الثالث.

وعاد بيراميدز لسكة الانتصارات التي حاد عنها لأربع مراحل (ثلاثة تعادلات وخسارة)، بفوزه على مضيفه الجونة 2-1 على ملعب الجونة بمحافظة البحر الاحمر.

وسجل ثنائية بيراميدز محمد نجيب مدافع الجونة (5 بالخطأ في مرماه) وإبراهيم عادل (65)، بينما سجل هدف الجونة محمود الشبراوي (53).

ورفع بيراميدز رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الجونة عند 37 نقطة في المركز التاسع.

نتائج وترتيب

في ما يأتي النتائج والترتيب ضمن المرحلة 31 لبطولة مصر في كرة القدم

الإثنين

أسوان - المقاولون العرب 1 - 2

الجونة - بيراميدز 1 - 2

المصري البورسعيدي - سموحة 0 - 1

الثلاثاء

(17:00) إنبي - الاسماعيلي

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا

(19:00) طلائع الجيش - الأهلي

الزمالك - وادي دجلة

الأربعاء

(17:00) غزل المحلة - الإنتاج الحربي

(19:00) مصر المقاصة - البنك الأهلي

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الزمالك 30 21 7 2 55 19 70

2. الأهلي 30 20 8 2 63 23 68

3. المصري البورسعيدي 31 13 10 8 41 31 49

4. سموحة 31 10 17 4 48 39 47

5. بيراميدز 31 10 16 5 44 37 46

6. الاتحاد السكندري 30 11 9 10 34 34 42

7. إنبي 30 9 12 9 31 32 39

8. طلائع الجيش 30 10 8 12 40 36 38

9. سيراميكا كليوباترا 30 8 13 9 38 41 37

10. الجونة 31 8 13 10 32 35 37

11. مصر المقاصة 30 10 7 13 31 41 37

12. المقاولون العرب 31 9 8 14 32 42 35

13. الاسماعيلي 30 9 10 11 38 38 34

14. غزل المحلة 30 7 13 10 25 35 34

15. البنك الأهلي 30 5 14 11 32 39 29

16. أسوان 31 6 9 16 27 54 27

17. وادي دجلة 30 4 13 13 27 37 25

18. الإنتاج الحربي 30 4 11 15 31 56 23