شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أنجولا 2سبتمبر بالدفاع الجوى بتصفيات المونديال والجابون بعد 3أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، إخطارا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بموعد وملعب مباراتى منتخب مصر مع أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022 .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الكاف حدد لمباراة مصر وأنجولا يوم 2 سبتمبر فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوى.

كما حدد الكاف يوم 5 سبتمبر لمباراة مصر والجابون السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب فرانسفيل فى ليبرفيل عاصمة الجابون.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة انجولا والجابون.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازى ( اتحاد جدة السعودى ) محمد الننى ( أرسنال الانجليزي) أحمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفى محمد (جالطة سراى التركي)

وعقد الجهاز الفنى اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافة الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.